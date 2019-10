My Hero Academia Manga 243: Un anuncio de guerra ¡El mensaje para Endeavor!

Faltan solo 10 días para el estreno de la nueva temporada. My Hero Academia (Boku no Hero Academia) es sin duda alguna el manga y anime número uno del momento, es así que en los últimos meses has estado entre los primeros puestos en las encuestas realizadas por la reconocida revista Weekly Shonen Jump, de la editorial Shueisha. Todos sus capítulos pueden ser encontrados a través de la web oficial ‘Manga Plus’, donde miles de fanáticos no solo de Japón, sino también del mundo acceden par enterarse de las últimas noticias de los héroes.

La semana pasada el mangaka Kohei Horikoshi se tomó un descanso, es por eso que el capítulo 243 del manga salió recién esta semana. La última vez que vimos a Deku y compañía, estos estaban acompañando a Endeavor mientras realizaba patrullaje, cuando de un momento a otro se registró el ataque de un villano ¿Qué sucederá?

El capítulo 243 del manga comienza mostrándonos a los jóvenes héroes en compañía de Endeavor, quien al percatarse del ataque de un villano, se dispone a capturarlo, diciendo a los pasantes que si quieren aprender algo será mejor que le sigan el paso y se queden mirando desde atrás. El profesional creyó que tras decir esto los tres jóvenes se quedarían atrás, pero para su sorpresa consiguen ir a su ritmo.

Resulta que el tipo malo de turno se hace llamar “Servan of Stars”, y al parecer es alguien a quien la gente de la ciudad ya logra identificar. Se revela que su poder es el de controlar el cristal, con esto logra hacer parecer que está levitando. Cuando se dispone a realizar un ataque con una bola de cristal gigante llega Endeavor.

El ataque fue detenido con éxito por el héroe número uno y el malvado aprovecha para escapar, pero es perseguido, al pasar por un angosto callejón, se deja ver que el villano no está solo sino que cuenta con el apoyo de otros 3 que están listos para atacar a quien se ponga en su camino.

Es entonces cuando aparecen los jóvenes héroes a poner orden, y para sorpresa de todos llega también Hawks. Este los apoya para detener a los delincuentes quienes son finalmente llevados por las autoridades para ser puestos en detención.

Un mensaje oculto

Al encontrarse los dos héroes profesionales, Hawks le comenta acerca de un libro llamado “Frente de liberación de habilidades especiales” y como este habla acerca de lo que sucedería su la libertad de poderes solo se le otorgan a algunos, además que el objetivo de Destro siempre fue crear una sociedad suprema.

Pero tras todo este palabreo, lo que el héroe trata de transmitir a Endeavor es otra cosa, intenta advertirle del mal que está creciendo en la oscuridad, refiriéndose al grupo conformado por la alianza entre Shigaraki Tomura y Re-Destro.

¿Será que se acerca la guerra para los héroes?