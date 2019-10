Inicia la producción del nuevo thriller, “Muerte en el Nilo”

La producción de “Muerte en el Nilo”, de Twentieth Century Fox, un thriller de misterio basado en el libro de la célebre autora Agatha Christie, ha comenzado. La película se filmará en los estudios Longcross, a las afueras de Londres, y en locaciones de Egipto.

“Muerte en el Nilo” reúne al equipo de realizadores detrás del éxito mundial “Asesinato en el Expreso de Oriente”, realizada en el 2017, basada en otra reconocida novela de Christie. La cinta será estrenada en octubre del 2020.

Kenneth Branagh, nominado en cinco ocasiones al Premio de la Academia, regresa como director, y una vez más interpreta al afamado detective belga Hercule Poirot. A él, se le une un reparto multiestelar de sospechosos, que incluye a Tom Bateman (quien repite el papel de Bouc de “Asesinato en el Expreso de Oriente”).

También está la nominada en cuatro ocasiones al Oscar, Annette Bening (“Captain Marvel”), Russell Brand (“Ballers”), Ali Fazal (“Victoria & Abdul”), Dawn French (“French and Saunders”), Gal Gadot (“Wonder Woman”), Armie Hammer (“Call Me by Your Name”), Rose Leslie (“Game of Thrones”), Emma Mackey (“Sex Education”), Sophie Okonedo (“The Secret Life of Bees”), Jennifer Saunders (“Absolutely Fabulous”) y Letitia Wright (“Black Panther”).

El guion de la película, adaptado de la novela de Christie, publicada en 1937, fue escrito una vez más por Michael Green, y producido de nueva cuenta por Ridley Scott, Mark Gordon, Simon Kinberg, Kenneth Branagh y Judy Hofflund. Matthew Jenkins y James Prichard regresan como productores ejecutivos.

En “Muerte en el Nilo”, la aventura egipcia de Hercule Poirot a bordo de un barco de vapor glamoroso, se transforma en la búsqueda aterradora de un asesino, cuando una luna de miel idílica queda devastada por una serie de muertes violentas.

20th Century Fox

La historia siniestra de amor obsesivo y sus consecuencias homicidas se desarrolla bajo un paisaje épico de peligro y sospecha, con suficientes giros y vueltas impactantes, que dejarán a las audiencias inquietas y preguntándose hasta el estremecedor desenlace.

“Los crímenes de pasión son peligrosamente sexy”, comenta Kenneth Branagh. “Agatha Christie ha escrito una historia fascinante de caos emocional y criminalidad violenta, y Michael Green una vez más ha escrito un guion que está a la altura.

Con un grupo preciado y antiguo de colaboradores artísticos y un reparto internacional brillante, es un absoluto placer unirse a Disney, Fox y Agatha Christie, Ltd. para llevar este intrépido thriller a la pantalla grande. ¡Hay giros nuevos y significantes, un paisaje desértico maravilloso y la oportunidad de celebrar el entretenimiento en pantalla grande con un glorioso celuloide de 65 milímetros!”.