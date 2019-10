Will Smith: Marvel lo quiere como Mr. Fantástico y DC, como Deadshoot

Si creías que solo Keanu Reeves es el actor del momento, estás equivocado. No es el único por el cual las grandes industrias de Marvel y DC se estarían peleando. La nueva información revela que ambas compañías buscan sumar a sus filas a Will Smith.

Pese a que el actor ya forma parte del Universo Cinematográfico de DC conocido como DC Extended Universe como Deadshoot en Suicided Squad, Marvel Studios haría de todo para tenerlo entre sus filas.

En dicha película, que fracasó en la taquilla y crítica recibiendo un 25%, Will Smith se robó el protagonismo y fue uno de los personajes rescatables del filme. Es por ello que Marvel Studios estaría interesado en sumarlo.

De acuerdo con We Got This Covered, Will Smith desea regresar al DC Extended Universe con su papel como Deadshoot, pese a que el director James Gunn no lo convocó para su reboot, incluso querría participar en la siguiente entrega Gotham City Sirens.

Sin embargo, el mismo sitio revela que Marvel Studios tiene interés en que Will Smith se una al Universo Cinematográfico Marvel (UCM). ¿Qué personaje podría interpretar? Mr. Fantástico.

En más de una oportunidad se ha rumoreado que Marvel Studios tiene pensando en que los nuevos personajes sean de color, por lo que el papel de Will Smith como Mr. Fantástico caería como anillo al dedo.

¿Veremos muy pronto al actor en Marvel o seguirá como Deadshoot en DC? Habrá que esperar.