Birds of Pray: Lanzan tráiler oficial de la nueva película de Harley Quinn

La nueva cinta de DC films y Warner Bros ha lanzado su tráiler oficial. Birds of Pray (And The Fantabulous Emancipation of Harley Quinn) será protagonizada por Margot Robbie, quien fuera destacada por la crítica como lo mejor de Suicide Squad.

Es así, que ella nos introduce en la historia mediante una decepción amorosa. Una Harley destruida por el fin de su romance con el Joker, decide dar vuelta a la página y emanciparse. Sin embargo, no será la única en esa búsqueda, y tendrá que unirse a Huntress, Black Canary, Rossie Perez y Cassandra Cain.

PUEDES VER Stranger Things: directores revelan el final original previo a éxito de la serie de Netflix

Juntas serán una cuadrilla que tendrán que enfrentarse a Black Mask, un mafioso y sádico asesino interpretado por Ewan McGregor. Ellas saben que tienen que actuar juntas si desean sobrevivir y entre las diferencias que las caracterizan, formarán un equipo beligerante.

Quien también toma un rol protagónico en el teaser es Cassandra Cain, una adolescente en escena que se encuentra en medio de una persecución. Por otro lado, el personaje de Huntress que, a pesar de no tener mayor visibilidad en la escena, se muestra con sus ballestas características lo que deja un hilo pendiente en cuanto al protagonismo que tomará.

Aún no hay una fecha definida para el estreno del film, sin embargo, se sabe que será en febrero del 2020. Esperamos ir revelando más detalles en cuanto nos acerquemos a la presentación.