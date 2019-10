¡Adiós Netflix! Disney pasará sus películas y series en Amazon Prime Video durante un año

¡Duro golpe a Netflix! Según el último reporte de Variety, Disney y Amazon llegaron a un acuerdo para la plataforma de streaming Prime Video transmita las películas y series durante 2020 en Lationamérica.

Este trato se llevará únicamente por ese año, desde el 1 de octubre hasta septiembre de 2020, debido a que Disney planea lanzar Disney+ en el primer trimestre de 2021.

Amazon Prime Video tendrá todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), teniendo como primer estreno a Avengers: Endgame, pasando por Iron Man, Captain Marvel, Captain America: The Winter Soldier, Thor, entre otros.

Amazon Video Prime

Si creías que la plataforma streaming de Amazon solo contará con películas de Marvel Studios, entonces estás equivocado. También habrán títulos importantes de Disney, como por ejemplo la saga de Toy Story, el Rey León, Moana, Los Increíbles, Ralph Breaks the Internet, Lilo & Stich y muchas más.

En cuanto a los live action, habrán películas como Maléfica 1 y 2, la saga completa de Piratas del Caribe y Mary Poppins Regresa.

Por otro lado, Amazon Prime Video también contará con diversas series como Grey’s Anatomy, The Walking Dead, American Horror Story y How I Met Your Mother.

Con esta noticia, a partir del próximo año Netflix dejará de contar con títulos importantes de Marvel Studios. Los Vengadores tienen un nuevo hogar: Amazon.