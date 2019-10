Ghost Rider: ¿Bella Thorne se burla del personaje? Actriz se manifiesta en redes sociales

Luego que se propagara el rumor de que Bella Thorne podría ser una de las candidatas para interpretar a Ghost Rider en la versión femenina en el universo de Marvel, la joven actriz tomó una captura de un artículo del portal web Cosmicbook y compartió una historia en su cuenta de Instagram.

La ex estrella de Disney no agregó ningún comentario al respecto ni agregó calificativos, solo se limitó a compartir la noticia que quizá le habrá parecido gracioso o en todo caso molesto, sin embargo, los comentarios en redes no se hicieron esperar y apoyaron a la artista asegurando que interpretaría bien el papel.

Bella Thorne

Tampoco se sabe si Thorne estaría en la lista para ser la protagonista o si ha tenido conversaciones previas con Marvel Studios para integrar al antihéroe dentro del UCM, nada está confirmado aun, pero lo que es seguro son los deseos de Kevin Feige de incorporar al Vengador Fantasma junto a los demás héroes.

En los cómics, Alejandra Jones es hija de un traficante de personas estadounidense y una mujer mexicana desconocida que se vende y termina en Nicaragua, donde es entrenada para convertirse en la próxima Ghost Rider y temporalmente reemplaza a Johnny Blaze.