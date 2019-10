Kimetsu no Yaiba: ¡Atención! Anuncian versión live action de exitoso anime [VIDEO]

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba finalizó su primera temporada con gran éxito de crítica y sobre todo buena aceptación de los fans.

El anime se ha convertido en uno de los éxitos más importantes del año, y sus seguidores ya piden su regreso a la TV con nuevos capítulos. Pero al parecer la espera será corta, Kimetsu vuelve, pero esta vez con su versión live action para una obra teatral.

Pero ahora las noticias van más allá, durante la Weekly Shonen Jump, se anunció que Demon Slayer contaría con una adaptación live action. El responsable de este proyecto es Kenichi Suemitsu, mientras que Shunsuke Wada se encargará de la composición de la música.

Kimetsu no Yaiba final de temporada 1

Por el momento se tiene poca información de esta nueva cinta, pero se ha confirmado que podrá ser vista en Japón en enero del 2020. Las ciudades de Tokyo y Hyogo son las locaciones elegidas para revivir los tensos momentos de Tanjiro y sus peleas con demonios poderosos.

Si bien esta no es una segunda temporada del anime, el episodio final de la primera parte llegó con el anuncio de que la serie tendrá una película que adaptará el arco “Demon Train” del manga.

Si no todavía no has visto la primera temporada de Kimetsu no Yaiba, el anime está disponible en Crunchyroll, FunimationNOW y Hulu.