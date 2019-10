“Breaking Bad”: ¡Ni la parálisis cerebral lo detuvo! conoce la historia de Walter Jr.

¿Quién no se acuerda de Walter Jr? El hijo de Walter White y Skyler, quien se robó el corazón de todos los seguidores de la serie “Breaking Bad”. El personaje de RJ Mitte fue una de las víctimas de las acciones de su padre.

Tanto Walter Jr. como RJ Mitte comparten algo en común, a parte de ser adolescentes cuando empezaba la serie, ambos tienen parálisis cerebral. En la vida real, el actor vive con una forma leve de la parálisis, mientras que el habla y movilidad del personaje son complicados.

RJ Mitte fue adoptado cuando era pequeño, por lo que asistió a diversas terapias físicas y de lenguaje. En ese transcurso, ayudó a su familia con el ingreso económico debido a que su madre resultó herida en la columna vertebral, producto de un accidente de tránsito.

El joven empezó a actuar, algo que no fue bien visto por su madre, pese a que su hermana menor ya había participado en un comercial. Según ella, la “negatividad" de Hollywood le terminaría afectando.

En conversación con el diario The Guardian, RJ Mitte reveló que no necesitó de su padre, debido a que tenía en su abuelo una figura paterna, quien influyó mucho en si vida.

"“El ‘no puedo’ jamás fue una opción para mi abuelo. Si le decía que no podía hacer algo, él me decía que lo iba a hacer. Él decía ‘porque me dijiste que no podías hacerlo, te obligaré a que lo hagas’. Me ayudó a ser quien soy ahora”.

Tras el final de “Breaking Bad”, RJ Mitte formó parte de proyectos pequeños. Llegó a ser presidente de una fundación en Texas que ofrece becas a estudiantes necesitados. Sin duda alguna, Walter Jr. tendría un futuro completamente diferente al de su padre, Heisenberg.