Anime: The Seven Deadly Sins 3 tendrá capítulo especial previo a estreno en Netflix [VIDEO]

Mientras los fans están contando los días para ver la tercera temporada de The Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai), el manga sigue firme con la historia.

Si bien su creador, Nakaba Suzuki, dijo que el desenlace está cada vez más cerca, una nueva noticia en torno a un capítulo especial ha sorprendido a todos los seguidores de Meliodas y Elizabeth Liones.

En la Weekly Shonen Magazine la editorial Kodansha anunció que el próximo capítulo del manga será un especial de 43 páginas. Estará disponible a partir del 2 de octubre y servirá de puente mientras los fans esperan la llegada de la la tercera temporada del anime, Wrath of the Gods, que saldrá unos cuantos días después en Netflix.

Nuevo tráiler de The Seven Deadly Sins 3

¿De qué trata esta historia especial? Bajo el nombre de The King Sings of Solitude (El Rey Canta la Soledad, en español), todo indica que se centrará en uno de los Pecados Capitales.

Esta entrega especial nos daría más información sobre estas entidades y quizás, algún dato para el esperado final. Actualmente van 327 capítulos de la obra de Suzuki publicados en Japón. Es una de las series estelares de la editorial Kodansha y se publica digitalmente vía Crunchyroll.