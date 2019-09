Doramas: The Liar and His Lover llega a Netflix este martes 30 de septiembre

Netflix empieza innovando su programación con nuevos dramas coreanos que serán estrenados desde este martes 30 de septiembre de 2019. Lo cual alegró a muchos fanáticos que siguen estas novelas asiáticas que se han vuelto cada vez más populares.

Una de ellas será “The Liar and His Lover”, que contará con 16 episodios que el cual tendrá como protagonistas a Lee Hyun Woo y a la estrella Joy que debutó como cantante del grupo musical Red Velvet.

The Liar and His Lover - Tráiler subtítulo en español

La historia encierra la vida de Kang han Kyeol (Lee Hyun), miembro oculto de la banda “Crude Play”, quien es prodigio de la composición que suele inspirarse escuchando a otros cantar, pero que esconde su verdadera identidad bajo el seudónimo de "K". Este se encontrará con So Rim (Joy), estudiante de secundaria y con gran talento para el canto, que se enamorará del joven artista tras escuchar su interpretación musical.

El drama se estrenó en Corea el 20 de marzo de 2017 y terminó en mayo de ese mismo año. El reparto y la trama han tenido buenas críticas por parte de los espectadores y se espera que tenga el mismo éxito en la popular plataforma de streaming, que apuesta con nuevas propuestas.