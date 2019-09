No Respires 2: ¡Le encantó! Stephen Lang leyó el guion y lo amó

Una de las películas que estuvo llena de suspenso en cada escena fue “No Respires”, que se estrenó en 2016 y fue dirigida por Fede Alvarez, luego del éxito del remake de “Evil Dead”y conquistó tanto al público como al crítica que desde ese momento se ha deseado la confirmación por una secuela.

Tanto ha sido la acogida, que el mismo Stephen Lang, el protagonista de la primera entrega, ha leído el guión de la segunda parte y ha asegurado que está totalmente impresionado con la historia.

Esto se ha confirmado cuando el actor declaró ante Dread Central y afirmó que lo que vendría en “No Respires 2” es “¡realmente bueno!”. Sin embargo, la duda viene si es que Jane Levy, quien hizo de Rocky, volverá también a esta secuela a lo que el artista no quiso declarar profundamente. “Eso no puedo decírtelo”, finalizó.

Las expectativas y el suspenso se siguen manteniendo y Lang prefiere ser más reservado al respecto ya que se viene, posiblemente, uno de los proyectos más esperados en cuanto a películas de suspenso se refiere.

“No Respires” engloba a tres jóvenes delincuentes que se gana la vida robando objetos de valor en casas de buenos ingresos económicos, todo les salía según lo planeado hasta que deciden hurgar a un hombre ciego quien parecía inofensivo, sin embargo, todo cambia cuando el sujeto les cambia los papeles y los atracadores serán las víctimas.