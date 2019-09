Película ‘El irlandés’ es calificada como “obra maestra”

Redacción Fama

“La mejor película sobre crimen de Scorsese desde Goodfellas”, han dicho algunas reseñas en Estados Unidos de ‘El irlandés’, un esperado proyecto del laureado cineasta con Netflix que tiene una extensión de 3 horas y 20 minutos, por lo que es la película más larga del director y también el único punto cuestionado por la crítica.

Las primeras impresiones tras su estreno en Festival de Cine de New York sostienen que el guion justifica su duración. “La magnífica The Irishman merece tu atención completa y sin fatiga ... Esta tiene un tono diferente al de una película de gángsters promedio”, describe The New York Times.

Sin embargo, The Hollywood Reporter escribe. “Los intentos de construir en el contexto social durante los años de Kennedy y Nixon, a veces intercalando imágenes de la época, no son lo suficientemente sustanciales como para agregar mucho. Las conexiones entre la política y el crimen organizado se sienten desnutridas”, cita el medio que habló con el elenco.

“Nunca te aburres. Pasará volando”, replicó la actriz Kathrine Narducci, quien interpreta a la esposa del personaje de Joe Pesci, Russell Bufalino. Bobby Cannavale pidió a los espectadores “superar” el tiempo. “Es una película de Martin Scorsese con Bob De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Es una película increíble. No quería que terminara”, agregó el actor, que interpreta a Felix ‘Skinny Razor’ DiTullio.

De Niro contra Trump

En el marco del Festival de New York, Robert De Niro dio una entrevista a Fuentes confiables de CNN, pero terminó dirigiéndose al presidente Donald Trump.

“Estamos en un momento de nuestras vidas en este país donde este tipo es como un gángster. Esto es terrible. Estamos en una situación terrible y este tipo sigue y sigue sin parar”, dijo y el entrevistador tuvo que mandar a comerciales luego de que el actor ‘disparara’ frases subidas de tono, al igual que en los Premios Tony. “Les doy a todos el beneficio de la duda. Este tipo ha demostrado ser un perdedor total”.

Claves

- Estreno. Con un presupuesto de $140 millones, fue producida por Netflix. Scorsese llegó a un acuerdo para que la película sea estrenada primero en las salas de cines. A la televisión llegará el 27 de noviembre.