Marvel: Kevin Feige quiere a “The Punisher” dentro del UCM

Primero fueron Daredevil, Luke Cage y Iron Fist. Tras esto, le llegó el turno a Jessica Jones, The Defenders y The Punisher. Las series que se pasaban a través de Netflix fueron canceladas por Marvel Television, luego de romper acuerdo.

Hasta el momento no hay humo blanco en cuanto al futuro de las series mencionadas. Incluso no se saben si pasarán a Disney+ o tal vez serán parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Sin embargo, un nuevo reporte indicaría que uno de ellos estaría cerca de pertenecer a Marvel Studios.

Según We Got This Covered, el presidente Kevin Feige tiene planes de introducir al UCM a uno de estos personajes. ¿De quién se trata? The Punisher o Frank Castle. Sí, así como lo lees, Feige tiene en mente a Jon Bernthal.

En cuanto al contrato de los actores, tendrían que pasar al menos dos años para que estos personajes puedan ser usados por Marvel Studios en otras producciones.

Con la Fase 4 ya establecida, Kevin Feige estaría desarrollando la Fase 5, por lo que no sería descabellado pensar que podría usar a los personajes que hicieron su aparición en las series de Netflix. Recordemos que la fecha establecida para esto serían recién en 2022 o 2023.

¿Cómo se llama la Calavera de Punisher?

La calavera que lleva Punisher suele estar reforzada (antibalas) y al ser tan llamativa, produce que la mayoría de daños van hacia ese lugar y no así hacia partes vitales. Han existido muchos tipos de calaveras, pero casi siempre el significado es el mismo.