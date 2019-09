Keanu Reeves podría regresar como John Constantine para 4 futuras películas del DCEU [VIDEO]

Todo indica que Warner Bros. podría traer de regreso a uno de los personajes más populares de Keanu Reeves, John Constantine.

Un nuevo informe reveló que el estudio espera traer de vuelta al personaje de cómic para las series de películas que pretende lanzar para el Universo Extendido de DC.

De acuerdo al portal We Got This Covered una fuente de Warner afirmó que el estudio está considerando hacer ‘varias películas’ que se centren en el detective de DC Cómics. Quizás lo que más ha llamado la atención a los fans es que la empresa no estaría pensando en traer de vuelta a Matt Ryan, sino a Keanu Reeves.

Constantine se sacrifica (2005)

Pero eso no es lo único, las fuentes del portal, el mismo que confirmó que Tom Welling sería una vez más Clark Kent para Arrow, mencionan que Reeves regresaría para enfrentarse con The Swamp Thing, además de un proyecto de horror basado en las historias de House of Mystery (una antología de DC).

Constantine tráiler oficial

Por el momento esta información no ha sido confirmada, pero todo indica que la popularidad del actor estos últimos meses le daría un plus adicional para regresar a interpretar uno de sus personajes más famosos.

Reeves fue por primera vez ‘Hellblazer’ en la película de 2005 y, aunque hubo rumores de secuelas, estas nunca llegaron a concretarse. Desde entonces, Constantine ha sido interpretado por Matt Ryan en una no tan bien recibida serie de televisión, ha tenido una película animada de Justice League Dark y un programa de The CW Legends of Tomorrow.