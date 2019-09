Frozen 2: escucha “Into the Unknow”, la nueva canción que remplazará “Let it go” [VIDEO]

Una de las películas más esperadas de Disney es sin duda “Frozen 2”, que se basará en el origen de los poderes de Elsa, quien acompañada de su hermana y amigos, la ayudarán a descubrir su verdadero yo.

Aunque la historia de la película atrajo a todos, lo que más retumba es la mente de los fanáticos es la canción “Let it Go” de la primera entrega, siendo todo un éxito que hasta la actualidad, muchos la siguen coreando.

Pero la secuela no se queda atrás, ya que se conoció oficialmente que contará con siete melodías durante la cinta y para sorpresa de todos, Disney Animation Studios ya mostró una de ellas que incluyó aproximadamente un minuto de “Into the Unknow”, interpretada por Idina Menzel.

Frozen 2 - Into the Unknow

La historia tratará sobre el viaje de Elsa más allá de las paredes de Arendelle y hacia el Bosque Encantado. Las canciones estarán a cargo de Jonathan Groff (Kristoff), Kristen Bell, Josh Gad y Evan Rachel Wood, además de algunas versiones por Panic! En The Disco, Kacey Musgraves y Weezer.

1. "All is Found" - realizado por Evan Rachel Wood

2. “Algunas cosas nunca cambian” - interpretada por Kristen Bell, Idina Menzel , Josh Gad y Jonathan Groff

3. "Into the Unknown" - interpretada por Idina Menzel (con la cantante noruega AURORA)

4. "When I Am Older" - realizado por Josh Gad

5. "Los renos son mejores que las personas (Cont.)" - realizado por Jonathan Groff

6. "Perdido en el bosque" - realizado por Jonathan Groff

7. "Muéstrate" - realizado por Idina Menzel y Evan Rachel Wood

8. “La próxima cosa correcta” - realizada por Kristen Bell

9. "Into the Unknown" - realizado por Panic! At The Disco (créditos finales)

10. "All is Found" - realizado por Kacey Musgraves (créditos finales)

11. “Lost in the Woods” - realizado por Weezer (créditos finales)