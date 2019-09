Birds of Prey: lanzan pósters antes del estreno del tráiler [FOTOS]

Birds of Prey es la nueva película que estrenará DC Comics después del estreno de Joker y a pesar que para muchos espectadores la producción no sea de su agrado, Warner Bros está decidida a hacerles cambiar de opinión.

Es así que se anunció a través de redes sociales la próxima cinta protagonizada por Margot Robbie estrenará su primer tráiler el martes 1 de octubre.

Para que la espera no se haga larga, se decidió lanzar una serie de pósters que tienen como protagonista a Harley Quinn, pero el que más llamó la atención fue en donde aparece una hiena.

Este animal sería una de las dos peligrosa mascotas con las que cuenta la novia del Joker. La primera vez que las vimos fue en Batman: La serie animada.

Bud y Lou son las dos hienas de Harley. Sus nombres son una referencia al dúo cómico Abbott y Costello, estos animales también han aparecido en los cómics. Quinn también las llama “bebés”.

Harley Quinn

Cuatro son los afiches que se pueden ver como parte de la promoción de la película. Posteriormente y para anunciar la fecha del tráiler estas imágenes fueron "destruidas" por la villana.

Lo último que puede verse es un gif publicado en la cuenta oficial de la película, que muestra a las cinco protagonistas.

Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, se estrenará en febrero de 2020 y al parecer será parte del Universo Cinematográfico de DC.

