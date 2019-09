Superman: ¿No pudo contra ellos? Todos los héroes que lo derrotaron

Muchos consideran que Superman es uno de los más fuertes entre los superhéroes, poseedor de una gran fuerza y con la capacidad de volar, sin considerar la kriptonita como una de las debilidades del personaje, este ser ha vencido a todo aquel que ha interrumpido la paz de la Tierra.

Sin embargo, también se ha visto como ha sido superado por otros villanos e incluso héroes. En esta nota mencionamos quiénes derrotaron al aclamado Clark Kent.

Wonder Woman

La heroína es una de las más grandes de DC y aunque muchos piensen que Superman la supera con creces, la princesa de Themyscira lo ha derrotado en varias ocasiones, como en Wonder Woman #219, donde se ve al superhéroe que es engañado para hacerle creer que Diana Prince era Doomsday y que mató a Lois Lane y tras una pelea, la guerrera le abre la garganta con su tiara.

Supergirl

Cuando Kara llegó a la Tierra en New 52, fue recibida por Kal-El, pero ya que la kryptoniana pensaba que su primo debía ser un bebé que el sujeto le mentía, le terminó dando una gran paliza.

Hawkman

Este héroe, aunque es muy poderoso, no está al nivel de Superman, pero en el cómic Injustice Gods Among Us logra vencer a Superman con facilidad gracias a que utiliza su maza combinada con kriptonita. De hecho, si Flash no hubiera intervenido, Hawkman lo hubiera terminado matando.

Flash

A pesar que en muchas ocasiones los dos se han enfrentado, la duda entre los fanáticos es por ver quién es el más veloz, sin embargo, Flash ganó en “Flash: Rebirth”, e incluso el personaje habría revelado que en ocasiones anteriores se habría frenado debido a que eran carreras para caridad.

Shazam

Este héroe tiene grandes poderes mágicos que también parecen afectar a Superman, y en “Kingdom Come” se puede ver cómo Shazam golpeó a Superman con rayos mágicos que casi lo matan.

Lo que también cabe mencionar es que otros héroes como Aquaman y Orion fueron capaces de vencer a Superman, sin embargo, nada quita que el héroe puede sorprender cuando de proteger a sus seres queridos se trata.