¡Hace historia! Marvel estrenará 4 películas por primera vez en 2021

Tras la noticia que Spider-Man se queda en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y su fecha confirmada, Marvel Studios acaba de hacer historia en cuanto a estrenos en un solo año.

Durante las anteriores tres fases del UCM, lo máximo de películas estrenadas eran de tan solo tres, sin embargo, parece que la Fase 4 marcará una gran diferencia. Sin duda alguna, el 2021 será el más grande de todos los anteriores.

Durante la pasada San Diego Comic Con 2019, Marvel Studios reveló su plan de trabajo para los siguientes dos años. En esta oportunidad te mostraremos los títulos anunciados en dicha convención.

Marvel

En cuanto a la Fase 4, en febrero de 2021 llegará Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, protagonizada por Simu Liu y dirigida por Destin Daniel Cretton. La cinta marcará el ingreso del primer héroe asiático en el universo cinematográfico.

Tras esto pasamos a mayo de 2021, Doctor Strange and the Multiverse of Madness contará con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen como co-protagonista. Será la primera película de terror de Marvel Studios.

En la imagen oficial que revelaron, la siguiente película a estrenarse sería Thor: Love and Thunder en noviembre de 2021. Chris Hemsworth volvería a su papel como Thor, mientras que Natalie Portman regresaría al UCM como Jane Foster, la nueva Migthy Thor.

Sin embargo, tras la noticia de la inclusión del héroe arácnido, el presidente Kevin Feige reveló que Spider-Man 3 llegará en junio de 2021, marcando así un hecho histórico. Cuatro películas en un solo año.

¿Cambiarán la fecha de alguna cinta? Por el momento, es poco probable, sin embargo, no sería la primera vez que hagan eso. Es cuestión de esperar.