Ghost Rider: quieren a Bella Thorne como la nueva Alejandra Jones

La Fase 4 del UCM está lleno de sorpresas, sobre todo porque varios personajes de los cómics han pasado a la pantalla grande, ya sea en las películas como “Eternals” o “Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings” o series como “She-Hulk” y “Moon Knight”.

Y una de las noticias antes mencionas es que Ghost Rider, interpretado en dos ocasiones por Nicolas Cage, quien además no pudo convencer del todo a los espectadores, no ha sido impedimento para que Kevin Feige esté dispuesto de llevarlo al UCM.

Pero hace poco se hizo pública la noticia de que Hulu habría cancelado la serie sobre el conocido antihéroe, aunque esto sorprendió a muchos fanáticos, un nuevo rumor mencionado recientemente, indicaría que esta vez, el CEO de Marvel Studios, estaría pensando en una mujer quien interpretaría al jinete fantasma.

Ghost Rider - Tráiler

Según We Got Covered, no se trata de nada menos que de Bella Thorne, de la serie “Scream” y de “Paradise City”, no obstante, esta vez sería la encargada de ser Alejandra Jones, que se presentará en la cinta de "Doctor Strange: In the Multiverse of Madness.

Aunque no hay nada confirmado por parte de Marvel, los foros de 4Chan y la web, indicarían que lo que se ha dicho hasta el momento es cierto. Solo queda esperar que Feige revele qué planes tiene con “Ghost Rider” para el siguiente año.