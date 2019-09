Joker: a poco del estreno, Robert De Niro reveló dos importantes spoilers en vivo [VIDEO]

Estamos a escasos días del estreno de ‘Joker’ película protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips y más de un fanático está ansioso por saber si el actor realmente podrá ser nominado al Oscar o no por este personaje.

Catalogada como una de las cintas más esperadas de este año por los fans de DC por el origen 'único’ que el director le ha dado al mayor enemigo de Batman, quien también está dando noticia es Robert De Niro, actor que da vida a Murray Franklin, por los recientes espoilers que ha dado en un programa en vivo. ,

En ’The Tonight Show’ de Jimmy Fallon, el entrevistador le preguntó cómo era trabajar con Joaquín Phoenix, a lo que respondió: “Fue fantástico. Fue genial. No me gusta lo que me hace, pero me gusta mucho”.

Robert De Niro en entrevista con Jimmy Fallon

Sus declaraciones van de la mano con el tráiler de Joker puesto en redes sociales. En la cinta De Niro será un presentador de un talk show donde Arthur Fleck (Joker) será presentado, por lo que Fallon le preguntó que si le agradó su personaje:

“No, fue divertido (risas). No estaba contento con la forma en que resultó pero... (risas)”.

Sin quererlo, Robert De Niro dio un sutil, pero interesante spoiler de Joker, de lo que pasará finalmente con su personaje.

Joker se estrenará el jueves 3 de octubre en las salas de cine de Perú.