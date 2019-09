Joaquin Phoenix no es el único: los 10 famosos que fueron parte de sectas religiosas [VIDEO]

Joaquin Phoenix está de moda y sus fans están pendientes de él. Con una de las carreras más populares del momento, su próximo estreno “Joker” se ha convertido en el más esperado de la temporada. Pero, ¿qué secretos oculta el actor? ¿Sabías que formó parte de una secta religiosa?

Pero la relación Hollywood-religión a esta siempre presente y Phoenix no ha sido el único caso. Intérpretes de la talla de Michelle Pfeiffer, Winona Ryder o los hermanos Patricia y David Arquette también han sido parte de estas sectas religiosas, algunas más controversiales que otras.

1.- Glenn Close

Entre los siete y los 22 años la actriz formó parte del grupo ultraconservador “Rearme Moral”. Esta agrupación fue fundada en 1938 por el pastor estadounidense Frank Buchman como un movimiento contra la guerra.

"No te permitían hacer nada o te hacían sentir culpable por cualquier deseo antinatural. “Básicamente dictaban cómo debías vivir y lo que debías decir y lo que debías sentir. Todos tus puntos de motivación estaban mal”, explicó Close en una entrevista.

2. Michelle Pfeiffer

La recordada Catwoman de Batman Returns entró en contacto en Los Ángeles con la extraña inedia o respiracionismo: un culto que afirma es posible vivir sin ingerir alimentos ni agua. La intérprete se unió a este culto tras conocer a una pareja “controladora” de entrenadores personales con 20 años de experiencia. Al principio se comportaron de forma normal, pero poco a poco le exigieron pasar cada vez más tiempo con ellos, el cuál tenía que pagarlo y la alejaron de amigos y familiares. Su primer esposo, Peter Horton, fue quien finalmente la alejó de ellos.

3.- Joaquin Phoenix

El actor fue parte de Children of God (CoG). Pasó los cuatro primeros años de su vida en Latinoamérica, donde sus padres llevaron a la familia para ser parte de este grupo ‘pseudoreligioso’. Cuando ellos se dieron cuenta de lo que pasaba allí, decidieron volver a los Estados Unidos. En una entrevista, el hermano mayor de Joaquin, River Phoenix, describió esta experiencia.

“Los niños de tres años eran animados a realizar juegos sexuales con sus padres y otros adultos. Pero se ponía incluso más énfasis en que los menores se estimulasen unos a otros”.

4. Winona Ryder

Quizás la menos peligrosa de todos los grupos. Ryder pasó parte de su infancia en una comunidad de ‘Rainbow Family’, un grupo fundado en 1972 comprometido con la no violencia y el igualitarismo no jerárquico. Sin electricidad, la futura protagonista de Beetlejuice o Drácula de Bram Stokerpasaba pasó su tiempo leyendo. Sería aquí que su pasión por la actuación nació.

5.- Patricia y David Arquette

La actriz como sus cuatro hermanos vivieron una infancia muy turbulenta. Sus padres eran drogadictos y creyeron que la mejor manera de criar a sus hijos era aislarlos del mundo, sin electricidad ni agua corriente. La intención era fundar su propia secta, una sociedad utópica, basada en las creencias de The Great Life Force.

6.- Rose McGowan

Durante su infancia, la actriz vivió en una comunidad italiana controlada por un movimiento llamado Children of God (CoG), sí, la misma que Joaquin Phoenix. McGowan, al igual que sus compañeras, estaban obligadas a mostrar “su amor por Dios” a través de actos sexuales, por lo que se ha asociado a esta secta con delitos de violencia sexual.

“No había periódicos, ni televisión. Te mantenían en la oscuridad para que obedecieses. Me acuerdo cuando miraba cómo los hombres de la secta trataban a las mujeres, y a una edad muy temprana decidí que yo no quería eso. Las mujeres estaba allí para servir a la sexualidad masculina”, contó en una entrevista.

7.- Angus T. Jones

El protagonista de “Two and a half man” dio a conocer su vínculo con el grupo de The Forerunner Chronicles a través de un vídeo lanzado a Internet donde decía que no pensaba interpretar al personaje nunca más porque era un show “inmundo”. En el vídeo, junto a él, se encontraba el creador de la agrupación, Christopher Hudson, famoso por sus conspiraciones contra farándula hollywodense.

8.- Tom Cruise

Es más que sabido que Tom Cruise pertenece a la iglesia de la Cienciología, la cual dicta que los humanos somos seres espirituales inmortales que han olvidado su verdadera naturaleza. Sus creencias le han costado al actor varias derrotas sentimentales. Incluso se dijo que la organización quiso arrebatarle a los hijos que adoptó con Nicole Kidman.

9.- Pamela Anderson

La popular actriz y modelo entró en contacto con el Templo de la confraternidad cuando rompió con Tommy Lee, tratando también de recuperarse de su adicción a las drogas. Se trata de una secta que sigue las revelaciones del yogui y gurú hinduista Paramahansa Yogananda.

10.- Elisabeth Moss

La protagonista de ‘The Handmaid’s Tale’, fue introducida por sus padres a la cienciología. La actriz, nominada a un Emmy, siempre ha sido muy cauta con sus declaraciones, y nunca ha defendido la ideología en público.