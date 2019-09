Brandon Routh: lanzan imagen del actor como Superman en la ‘Crisis en Tierras Infinitas’ [FOTO]

A pesar que ya se había confirmado que Brandon Routh será otra vez Superman en el evento televisivo ‘Crisis en Tierras Infinitas’, los fanáticos estaban ansiosos por verlo con el traje puesto.

Después de interpretar al último hijo de Krypton en la película Superman Returns en 2006, se publicó una fotografía del actor con el disfraz puesto.

Aunque previamente tuvo el papel de The Atom en las series como Arrow y Legends of Tomorrow, Routh dará vida al Superman que tendrá el traje inspirado por el diseño de Alex Ross para el comic Kindong Come.

La imagen promocional de Crisis en Tierras Infinitas, se lanzó en la revista Entertainment Weekly y en la leyenda se indica que será parte de un episodio de Legends of Tomorrow.

Brandon Routh será Superman Kindong Come en el evento 'Crisis en Tierras Infinitas'.

¿Qué es Crisis en Tierras Infinitas?

Crisis on Infinite Earths es una serie limitada de 12 comics, publicada en 1985 por la editorial. Fue el primer gran crossover de superhéroes, al incluir a prácticamente todos los personajes que la editorial tenía hasta entonces.

Fue también tan importante, ya que reorganizó todas las historias que la DC había escrito e incluso cambió las vidas de muchos personajes, que aún tiene consecuencias en la continuidad del Universo DC, llegando a distinguirse las versiones “pre-Crisis” y “post-Crisis” de los personajes.

