Star Wars: Presidente de Marvel desarrollaría una nueva película de la saga

El currículum de Kevin Feige se amplia mucho más. Y no, no necesariamente se trata de más películas del Universo Cinematográfico de Marvel, sino de la mítica saga Star Wars.

Según The Hollywood Reporter, el presidente de Marvel Studios se encontraría trabajando en una nueva cinta de Star Wars junto a la jefa de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

The Hollywood Reporter cita al presidente de Disney Studios, Alan Horn, expresar lo siguiente:

“Estamos entusiasmados con los proyectos en los que Kathy y el equipo de Lucasfilm están trabajando, no solo en términos de Star Wars sino también en Indiana Jones y en otras partes de la compañía, incluyendo Children of Blood and Bone con Emma Watts y Fox.

Con el cierre de la saga Skywalker, Kathy está buscando una nueva era en la narrativa de Star Wars, y sabiendo que Kevin es un fanático acérrimo, tenía sentido que estos dos extraordinarios productores trabajaran juntos en una película de Star Wars.”

Por el momento no hay detalles específicos sobre el tipo de filme de Star Wars que Kevin Feige tendría en mente, sin embargo, con la saga de Skywalker por culminar con Episodio IX: The Rise of Skywalker, el futuro indicaría que se trataría de una nueva trilogía.

David Benioff y Dan Weiss, showrunners de Game of Thrones, también se encuentran trabajando en una futura película de Star Wars, la cual estaría enfocada en la Antigua República. Por otro lado, el director de The Las Jedi, Rian Johnson, está trabajando en una trilogía separada de la franquicia.

En cuanto a series, Disney+ estrenará The Mandalorian y Obi-Wan Kenobi. Sin duda alguna, el futuro de Star Wars es mucho más grande de lo que uno imagina.