Pokémón: ¡Viscoso y asqueroso! Así luce Ditto por dentro

El mundo de Pokémon está lleno de un montón de bichos raros, los cuales conviven con uno en la casa, trabajo o incluso, en la calle. Existen más de 500 tipos de diferentes tamaños y rasgos, sin embargo, hay uno que sigue llamando la atención de todos.

Ditto. La extraña gelatina capaz de transformarse en cualquier objeto, personal, animal o Pokémon sigue causando furor. En esta oportunidad no por su habilidad, sino por cómo luce por dentro. ¡Quedarás fascinado!

El artista Cilein de DeviantArt se encargó de dibujar cómo luciría la anatomía interior de Ditto. En otra oportunidad realizó las de Digglet, pues se encuentra trabajando en un proyecto sobre la ciencia Pokémon.

A continuación podrás ver el dibujo del artista especializado en Pokémon.

Pokémon

Las ilustraciones del artista se encuentra recopiladas en un libro titulado “PokéNatomy - An Unofficial Guide to the Science of Pokémon”. Tal cual se puede leer en el nombre, esto no se trata de ningún arte oficial, sino, de la visión de un artista.

Ente las características principales que menciona la imagen de Ditto, podemos encontrar las siguientes:

- Ditto puede transformar selectivamente partes de sí mismo. Si se distrae, puede volver a su forma base.

- Las estructuras primitivas de proto-órganos, parcialmente diferenciados, permiten una transformación más rápida.

- Las células de tipo ameba se reconstituirán a voluntad, con base en secuencias activas de ADN activadas en su núcleo.

- Ditto respira principalmente a través de su piel externa húmeda.

El Pokémon Ditto pertenece al tipo normal y se encuentra en la primera generación, tiene un cuerpo gelatinoso y su principal característica es que el ADN se puede modificar a placer.