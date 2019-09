Danny Trejo podría dirigir ‘Machete en el Espacio’ [VIDEO]

Machete es una de las películas más populares del Danny Trejo, la película se estrenó en 2010 bajo la dirección de Robert Rodriguez y tuvo una secuela en 2013.

Ambas películas contaban como un ex agente federal (Trejo) busca venganza en medio de sangrientas y nada creíbles matanzas.

PUEDES VER Joker: Ejército de los Estados Unidos lanza alerta sobre posibles tiroteos en el estreno de la película

Después de las dos películas se esperaban que llegue una tercera producción que llevaría las aventuras de Machete al espacio.

Tráiler de Machete en el Espacio

Sin embargo, dicha entrega nunca llegó a ocurrir por distintas razones y a pesar que Danny Trejo está dispuesto a realizarla, la apretada agenda de trabajo de Robert Rodriguez no lo ha permitido.

Esto ha hecho que el actor decida tomar las riendas el proyecto, ya que admitió que está disponible para producir y dirigir 'Machete ‘Kills Again…in Space’.

“¡Yo podría producirla y dirigirla si Rodríguez no se pone en ella! Todo el mundo quiere esta película, y me refiero a todo el mundo. Es decir, a donde quiera que voy me han preguntado, ‘Oye, ¿vas a hacer Machete en el espacio?’, es todo lo que me cuestionan”, comentó Trejo.

“Quién sabe. Machete fue la cosa más grande del mundo por un tiempo. Quiero decir, tienes infinitas películas de esta clase con numerosas secuelas, seis, siete, incluso ocho continuaciones de ellas. En ese aspecto Machete tenía una gran historia, ¿sabes a qué me refiero? Tal vez podría encontrar la manera de hacerlo yo mismo”, continuó el actor.

Así lo dio a conocer en una entrevista para el canal SyFy Wire, en donde también admitió que la película se encuentra “sumida en un pantano”. Lo que indica que la cinta que complete la trilogía tardará en llegar.

Escúchanos en nuestro podcast de cine y series: Vértigo