Will Smith: la aclamada estrella de Hollywood cumple 51 años

Will Smith, la estrella de Hollywood, cumple este miércoles 25 de septiembre 51 años de vida. El otrora protagonista de la serie El Príncipe de Bel Air y de Los Hombres de Negro es considerado actualmente uno de los actores más cotizados y rentables de la industria del espectáculo.

Con más de 30 películas en su haber, en algunas prestando solo su voz; Smith ha sabido ganarse el cariño de sus seguidores al participar tanto en producciones de corte animado como El Espantatiburones y en otras para un público más exquisito como La belleza inesperada.

El actor, natural de Filadelfia, nació en 1968 del matrimonio de Willard Carroll Smith, un ingeniero de refrigeración, y de Caroline Brigth, administradora de la junta escolar, siendo el segundo de cuatro hijos. Sin embargo, sus padres se divorciaron en 1981.

Desde muy temprano demostró su talento por la música y el canto, por lo que decidió no seguir sus estudios universitarios y adentrarse en su carrera como rapero. Formó así el dúo DJ. Jazzy Feff and the Fresh Prince, junto a un compañero, llegando a editar cinco álbumes entre 1987 y 1993. Durante esa época adoptó el apodo de ‘Fresh Prince’.

Este nombre artístico formaría parte del programa televisivo que llevaría a Smith a la fama. En 1989 conoció a Benny Medina y este le propuso crear una serie cómica basada en su vida en Beverly Hills, que saldría al aire un año después por la cadena NBC con el nombre de The Fresh Prince of Bel-Air.

Al conocer el éxito que alcanzó la producción, que duró seis temporadas, Will se interesó por la actuación, buscando desde ese momento convertirse en uno de los mejores actores del rubro. Participó en otras películas como Made in América y Seis grados de separación, pero logró posicionar su nombre en el cine con el film de acción y comedia Bad Boys.

Le seguirían las exitosas Día de la Independencia y Hombres de Negro, que lo perfilaron como un actor de notable capacidad. Terminó el siglo pasado protagonizando Enemigo Público y rechazando el papel de Neo en Matrix.

Para el 2001, Smith buscó papeles que le generaran un reto, por lo que se adentró al biopic titulado Ali, donde encarnó al famoso boxeador Muhammad Ali. Esta interpretación le valió una nominación al Óscar como mejor actor y un Globo de Oro como mejor actor dramático.

Grabaría después las secuelas de Hombres de Negro y Bad Boys, y otros éxitos taquilleros como Yo, Robot y Hitch. En 2006 protagonizaría junto a su hijo la aclamada En busca de la felicidad, con la que conseguiría su segunda posibilidad de alcanzar el mayor trofeo en el cine.

Sus últimas producciones lo hicieron formar parte del universo cinematográfico con la película Suicide Squad y a interpretar el papel del Genio en el live action de Aladdin.

En lo que respecta a su vida personal, estuvo casado en dos ocasiones. La primera en 1992 con Sheree Zampino, con quien tuvo a su primer hijo, Trey Smith. Ambos decidieron divorciarse tres años después. En 1997 contrajo matrimonio con la también actriz Jada Pinkett, dando fruto a sus otros dos primogénitos: Jaden y Willow.

Familia Will Smith

De 1,88 de altura, Will Smith ha recibido varias distinciones tanto por su carrera actoral como musical, siendo los más trascendentes dos Grammys por sus álbumes de rap y un César Honorífico por su trayectoria profesional.