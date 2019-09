Pedro Almodóvar: un repaso a la carrera filmográfica del aclamado director

El cineasta español Pedro Almodóvar, autor de culto tanto dentro como fuera de su país, cumple este 25 de septiembre 70 años. Desde su inicio en la pantalla grande ha cosechado premios Óscar y Globos de Oro por sus aclamadas películas.

Dueño de un estilo característico en el que utiliza un humor negro, desenfadado y cargado de lenguaje vulgar; el director ha acumulado un grupo de seguidores que esperan con ansia cada uno de sus films. Conoce en esta nota una reseña fílmica y biográfica del también guionista.

Nacido en Calzada de Calatrava, España, un 25 de septiembre de 1949, creció en el regazo del matrimonio entre Antonio Almodóvar y Francisca Caballero. Estudió durante su juventud en una escuela de padres salesianos y franciscanos, donde inició su afición por la producción cinematográfica.

Se mudó a Madrid para estudiar en la Escuela de Cine, pero no consiguió matricularse, por lo que optó por un trabajo en la compañía Telefónica, donde estuvo durante doce años. A la par, exploro su faceta en el teatro, la música y literatura, llegando a escribir una novela corta Fuego en las entrañas y varios cómics.

Pedro Almodóvar

¿Cuál es la primera película de Pedro Almodóvar?

A pesar de contar con trabajos en formato Super 8 y 16 mm, recién a los 31 años dirigió su primer largometraje Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, en el que también fue guionista. Esta producción la realizó con una inversión de 500 mil pesetas (aproximadamente 3 mil dólares).

Sin embargo, la película que pondría en el mapa a Almodóvar fue ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, el cual fue protagonizado por Carmen Maura, una actriz recurrente en los primeros años del director. En 1986 llegaría Matador, en la que trabajó con Antonio Banderas.

Decidió fundar junto a su hermano la compañía cinematográfica El Deseo, con el produjeron La ley del deseo, Tacones lejanos, ¡Átame! y Mujeres al borde de un ataque de nervios, entre 1987 y 1991. Este último film le valió su primera nominación al Óscar como Mejor Película en Lengua Extranjera y con el que ganó un premio Goya.

Su primera estatuilla en el máximo galardón del cine llegó en el 2000 con Todo sobre mi madre, como Mejor Película de Habla no Inglesa. Su siguiente Óscar lo consiguió tres años después con Hable con ella como mejor guión, siendo también nominado a mejor director.

Pedro Almodóvar Óscar

Almodóvar dirigiría luego La mala educación y decidiría alejarse de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, al considerar que algunos miembros tenían cierta animadversión hacia su obra.

Filmó en el 2006 la película Volver, en el que rememoró su infancia, tras la muerte de su madre. Con esta producción ganó cinco premios Goya y parte del elenco fue galardonado en el Festival de Cannes, entre ellas Penélope Cruz.

En los últimos diez años, el español fue guionista y director de Los abrazos rotos, La piel que habito, Los amantes pasajeros, Julieta y Dolor y Gloria, esta última recientemente estrenada y que llegará a la plataforma de Netflix en octubre.

¿Cuántos premios tiene Pedro Almodóvar?

El cineasta español ha cosechado un sinnúmero de reconocimientos y premios a nivel internacional, destacando tanto en su papel como director como guionista.

Tiene a su haber dos Óscar (Mejor película de habla no inglesa y Mejor guión original); dos Globos de Oro (Mejor película en lengua no inglesa) y cinco Premios BAFTA (Mejor dirección, Mejor película de habla no inglesa y Mejor guión original).

Cuenta con seis Premios Goya (Mejor película, Mejor guión original y Mejor dirección) y ha sido destacado en el Festival de Cannes.