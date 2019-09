Friends: ¿Los Avengers y Jonas Brothers en la serie? Homenaje lo muestra [VIDEO]

El domingo pasado “Friends” cumplió 25 años y muchos famosos le rindieron homenaje por su aniversario a través de las redes sociales y no era para menos, ya que el popular programa se ganó el corazón de todos por cada divertido episodio y sus peculiares personajes.

Pero uno de los más curiosos tributos que le rindieron a la serie fue un video que los mismos Jonas Brothers protagonizaron. Se trata de un montaje con escenas del videoclip “Sucker” y la canción original del intro “I’ll Be There For You”, además de aparecer las esposas de los integrantes: Priyanka Chopra, Sophie Turner y Danielle Jonas.

Friends - Intro Jonas Brothers

Este particular homenaje lo llamaron “The one where the band got back together”, la misma forma como solía titular “Friends” en cada uno de sus capítulos. Sin embargo, no sería el único, ya que otro clip le daría la revancha al homenaje de los cantantes.

Friends - Intro Avengers

Los Avengers también habrían protagonizado un video donde se ve una recopilación de escenas simulando a los diferentes personajes como Rachel, Ross, Phoebe, Monica, Joey y Chandler.