Arrowverse: Tom Welling aceptó, pero Michael Rosenbaum confirmó que no será Lex Luthor [VIDEO]

El próximo crossover de DC, Crisis en Tierras Infinitas, será el evento más grande de la TV, y con esta responsbillidad encima, la marca nos presenta el regreso de varios personajes y actores.

Hasta el momento se ha confirmado el regreso de Robin de Burt Ward, el Superman de Brandon Routh (Superman Returns) y Tom Welling como Clark Kent. Tras la noticia del regreso del actor de 42 años, fanáticos esperaban ver a los showrunners del evento intentar conseguir a Lex Luthor, el villano en Smallville, interpretado por Michael Rosenbaum en pantalla, pero las cosas no han salido como todos esperaban.

Desafortunadamente las conversaciones entre el actor y las producción del especial no han dado sus frutos, y esto ha sido confirmado por el propio actor, quien después de ser interrogado por los fans en Twitter si regresaría al personaje, contó que sucedió.

“Amigos, muchos de ustedes me han tuiteado y preguntado sobre si me uniré o no al Crossver de Crisis en Tierras Infinitas. No puedo puedo decirles cuánto significa esto para mí. Iré directo al tema: WB llamó a mis agentes el viernes por la tarde cuando yo estaba en Florida visitando a mi abuelo. Ellos ofrecen: No guion. Ni idea de lo que haré. Ni idea de cuándo rodaré. Básicamente no hay dinero. Y lo que más me fastidio es que dijeron que ‘tenían que saberlo ahora’. Mi respuesta fue simple: ‘Paso’. Creo que pueden entender por qué. Espero que esto responda todas sus preguntas. Cariñosamente, Rosenbaum”, escribió en la red social.

Smallville: Lex Luthor y Clark Kent

La inmediatez de la decisión, junto con no contar con parte del guion y el bajo salario, no es la combinación más atractiva para que un actor acepte un papel como este.