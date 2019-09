Star Wars: CEO de Disney reveló que George Lucas se siente ‘traicionado’ por destino de franquicia

Desde que se convirtió en el CEO de Walt Disney Company en 2005, Bob Iger ha transformado a la marca en un imperio mediático cuyas tres películas más taquilleras han alcanzado los $ 6 mil millones en taquilla.

Pero, como no todo puede ser color de rosa, el ejecutivo ha iniciado un debate en redes sociales luego de que se haga viral su nuevo libro “The Ride of a Lifetime: Lessons Learned From 15 Years As CEO Of The Walt Disney Company”. Lo expresado en el texto con relación a George Lucas, podría traer problemas a la marca.

Si bien ya estamos por terminar la trilogía moderna de Star Wars bajo el manto de Disney, desde casi el inicio fans se han preguntado si George Lucas está de acuerdo con lo que se está haciendo con la compañía con su franquicia, en especial The Force Awakens (2015). Si bien ya se sabía que “El despertar de la fuerza” a cargo de J.J. Abrams no era de su total agrado, Iger finalmente detalló los sentimientos del director en su libro:

“Justo antes de su estreno mundial Kathy Kennedy proyectó The Force Awakens a George. Él no pudo ocultar su decepción. ‘No hay nada nuevo aquí’, dijo. Para él era importante presentar mundos, historias, personajes y tecnologías nuevas en cada una de las películas de la trilogía original. En esta, él dijo: ‘No hay suficientes avances visuales o tecnológicos'”.

Star Wars: The rise of Skywalker: tráiler oficial

Por otro lado, Iger menciona que los primeros años de la venta de Lucasfilm a Disney fueron “bastante difíciles”. Lucas estaba “triste y decepcionado” porque su ex empresa no había desarrollado sus propias ideas para la nueva trilogía, y todo eso explotó cuando se estrenó The Force Awakens.

“George nos estaba criticando por lo que estábamos tratando de hacer”, agrega Iger, que considera que Disney “hizo lo correcto” respecto a la saga Star Wars.

Recordemos que Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker se estrenará el próximo 20 de diciembre; el proyecto está a cargo de J.J. Abrams. Esperemos que esta cinta, la cual finaliza esta etapa de la saga Skywalker, sí guste a Lucas.