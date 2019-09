Marvel: ¿Será posible? Kevin Feige quiere a ‘Ghost Rider’ en el UCM

La Fase 4 del UCM está lleno de novedades y varios personajes de los cómics han pasado a la pantalla grande, ya sea en las películas como “Eternals” o “Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings” o series como “She-Hulk” y “Moon Knight”.

Sin embargo, hasta ahora nada se compararía a lo que estaría por venir, debido a que Kevin Feige desea incluir a “Ghost Rider” en un futuro al universo de Marvel, lo cual vendría más que bien a los fanáticos, debido a la popularidad del personaje.

MCU Cosmic afirmó que la inclusión del protagonista aseguraría una versión nueva y distinta de lo que se conoce hasta ahora. Se recuerda que Nicolas Cage hizo de Johnny Blaze, considerado el primer “Jinete Fantasma” y aunque su primera entrega no haya tenido las mejores críticas, la taquilla reveló todo lo contrario, dando como resultado dos entregas más.

La última cinta se estrenó en 2012 y ya en ese entonces existía el UCM, pero, los derechos del personaje le pertenecían a Sony Pictures, así que no podía ser usado por Feige. No obstante, como la productora no tiene mayor interés en seguir con Ghost Rider, este regresó a Marvel Studios.

A pesar que no hay nada oficial hasta el momento y debido a la expansión de la franquicia, es muy probable sea incluido en el mundo de los superhéroes y siga una línea con ellos. Esta noticia de ser afirmada, alegraría a todos los fanáticos.