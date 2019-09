La secuela del arácnido nos dejó más de una referencia al mundo de los cómics que puede ser usada en un futuro no muy lejano en el Universo Cinematográfico de Marvel. Spider-Man: Far From Home expuso no solo que los Skrull están en la Tierra escondidos, sino un easter egg que ha sorprendido a los fans.

La película nos dio un vistazo de lo que sería un guiño a Marvel Zombies, uno de los cómics más populares entre los fans. En Far From Home algunos espectadores pudieron darse cuenta de ello, pero ahora con el correr de los meses, nuevas imágenes de Iron Man Zombie han sido divulgadas por Marvel.

Si hacemos memoria, en Spider-Man: Far From Home, luego que Peter Parker (Tom Holland) se entera de las mentiras de Mysterio (Jake Gyllenhaal), decide buscarlo para enfrentarlo, sin embargo, cae en sus ilusiones.

Nuevo arte de Iron Man Zombie

Dentro de ellas hay una especial en la que Peter se encuentra frente a una tumba que dice “Anthony Edward Stark”, cuando se acerca, aparece desde la tierra una armadura dañada de Iron Man persiguiendo a Spider-Man. En ese momento, se puede ver que la mitad de su rostro es de un zombie.

De esta manera, Marvel nos muestra más detalles del guiño al cómic de Robert Kirkman y Sean Phillips, Marvel Zombies. En ella, el héroe de hierro es consumido por un virus, llegando a convertirse en un zombie y atacando a los demás héroes.