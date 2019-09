Viuda Negra: ¡Iron Man en la Fase 4! Robert Downey Jr. tendrá un cameo en la película

Iron Man reaparece. Se había comentado en distintos foros la posible aparición de Tony Stark en la película de la Viuda Negra, algo que dejó de ser un rumor al ser confirmado por Marvel Studios.

Sin embargo, no todo es bueno sobre el cameo de Robert Downey Jr. en la próxima Black Widow, ya que su aparición será una vez más será material reciclado, como sucedió en Spider-Man: Far From Home.

Aunque esta escena sería el metraje eliminado del Capitán América: Guerra Civil. En donde Tony le dice a Natasha que corra, que es lo que la envía a esconderse con Steve Rogers y el resto de los Vengadores que no están de acuerdo con el tratado de Sokovia.

Iron Man vs. Viuda Negra

Por lo tanto, será una escena que ya se filmó, pero que el público aún no ha visto. En cualquier caso, Black Widow definitivamente se perfila como una de las películas más importantes de la nueva fase del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Incluso con este cuestionable “cameo” de Tony Stark, es seguro que será otra sopresa emocionante planeada por Kevin Feige y compañía, una que iniciará la Fase 4 con estilo cuando la película llegue a los cines en mayo de 2020.

Escúchanos en nuestro podcast de cine y series: Vértigo