Joker no será proyectada en cine donde ocurrió matanza en pleno estreno de “Batman” [VIDEO]

La actuación de Joaquin Phoenix como el Joker en la nueva versión Todd Phillips está recibiendo tanta atención, que antes de su llegada a Estados Unidos ya ha causado gran revuelo entre los espectadores.

En Aurora, Colorado, un cine local ha decidido no proyectar la película; si bien no ha dado mayores detalles de sus razones, en redes sociales se menciona que podría ser por la mortal balacera en el 2012 en pleno estreno de “Batman: el caballero de la noche asciende”.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, desde este lunes 23 no han sido incluidos los horarios para ver Joker en el Aurora Multiplex; un empleado del teatro le dijo al medio que las compras anticipadas de boletos no estaban disponibles porque la película no se mostrará en el lugar.

Joker tráiler oficial

En el 2012, James Holmes, vestido de negro y portando múltiples armas, incluido un rifle de asalto, aterrorizó a los clientes de un cine en Aurora, asesinó a 12 personas e hirió a 70 durante una proyección de la película Batman de Christopher Nolan.