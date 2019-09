Dragon Ball: ¿Se parecen? Estas son las similitudes entre Goku y Naruto

Naruto y Dragon Ball son considerados como las series de animación más vistas y valoradas de estos últimos años, ya sea por sus emocionantes capítulos o por sus carismáticos personajes.

Y aunque tengan diferentes universos, Masashi Kishimoto ha conectado su obra con el de Akira Toriyama y esto se debe a que el primero es un gran fanático del creador de Goku y que lo inspiraron a crear el mundo sobre los ninjas que lo llevó a la fama.

El artista reveló en una entrevista en 2012 el por qué admiraba al mangaka de Dragon Ball.

Personalidad

Tanto Goku y Naruto tienen ese fuerte carácter al momento de luchar contra sus oponentes, además de no dudar en ningún momento cuando debe defender a sus seres queridos.

“Me metí de lleno en la obra de Akira Toriyama, el anime de Dr. Slump y el manga de Dragon Ball. Amé sus personajes. Estaba especialmente apegado a Aralé de Dr. Slump y a Gokú de Dragon Ball. Además, su arte realmente me atrapó. Había algo en su estilo de dibujo que se sentía bien, algo más que dibujos realistas. Me decía a mí mismo: quiero ser como Toriyama-sensei”.

Vestimenta

“La verdad es que mi idea de protagonista viene condicionada por los colores habituales y el estilo Shonen Jump. Para poner un ejemplo, Son Gokú de Dragon Ball, es para mí el protagonista tipo. De hecho, me encantaría hacer un personaje parecido a él en mis historias”.

Esto es evidente en los trajes naranja y azul muy característico de Goku y que Naruto lo lleve de igual manera.

Naruto y Goku

Ingenuidad

El saiyajin no se caracteriza por ser el más listo del mundo, sin embargo, en cuanto a pelea, puede crear estrategias al igual que el ninja.

“He intentado que Naruto tuviera las características básicas de lo que yo considero un ‘protagonista’. Sobre todo, he potenciado su faceta de “tonto” (risas). Personalmente, no me gustan los personajes que son demasiado listos”, declaró el autor en Art Collection: Uzumaki.

Sin padres

Iruka y Gohan

Los dos personajes no fueron crecieron sin sus verdaderos padres y fueron criados por otras personas. En el caso de Naruto tuvo a uno de sus maestros, Iruka, que siempre velaba por él y Goku quien tenía a su abuelito Gohan.