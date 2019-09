Batman: Mahershala Ali pudo ser Jim Gordon en la película de Matt Reeves

Después que se filtrara las supuestas incorporaciones de Jonah Hill y Jeffrey Wright en el elenco de la nueva película de Batman, se supo que Mahershala Ali estuvo en conversaciones con los ejecutivos de Warner Bros para unirse a la película dirigida por Matt Reeves.

El papel que deseaba interpretar era el de Jim Gordon, comisionado de Ciudad Gótica, cuyo papel tendría Wright.

Así lo informó Justin Kroll, que también indicó que no se llegó a un acuerdo con el ganador del Oscar porque ya había firmado con Marvel Studios para producir el reinicio de Blade.

Entrenamiento de Batman

“Dato curioso para todas las noticias relacionadas con Batman. Antes de escoger a Wright, Mahershala fue la primera opción para el papel y luego apareció Blade”.

Irónicamente, Wright también tiene un papel dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), ya que está listo para dar voz a The Watcher en la serie animada de Disney+, 'What If’ que se estrenará en diciembre, cuando se lance la plataforma en Estados Unidos.

‘The Batman’ tendrá como protagonista a Robert Pattinson, que interpretará a Bruce Wayne. El estreno de la película está previsto para mediados de 2021.

