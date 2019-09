Emmy 2019: Bandersnatch ganó como mejor película para TV

Bandersnatch - Black Mirror se llevó el Emmy 2019 como Mejor película para TV. Este es el segundo premio de la noche para Netflix.

La película británica nos presenta a un joven programador que comienza a cuestionar la realidad cuando adapta la novela de fantasía de un cuestionado escritor a un videojuego.

La interactividad de ‘Black Mirror’ y ‘Bandersnatch’, venció a ‘Brexit’, ‘Deadwood’, la sorpresa de ‘King Lear’ y ‘Mi cena con Hervé’.

Como en Black Mirror, la serie, la cinta explora el lado oscuro de la era tecnológica en la que vivimos: la paranoia de ser vigilados por las nuevas herramientas y la relación con la experiencia cotidiana.

Premios Emmy 2019: Nominados favoritos

Game of thrones, de HBO, es la gran favorita de la noche, además, amenaza con romper récords como la serie más galardonada en una sola ceremonia. Por su parte, Netflix compite con el drama racial When They See Us, Ozark y la comedia Muñeca Rusa.