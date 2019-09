Game of Thrones: ¿¡Cómo!? Kit Harington reveló que no ha visto el final de la serie

La octava temporada de “Game of Thrones” dejó un sin sabor en los seguidores, quienes hasta el día de hoy se cuestionan la manera en cómo acabó la serie de HBO.

El día de ayer se llevaron a cabo los Emmy 2019, donde “Game of Thrones” se coronó como la Mejor Serie Dramática, sumando así 12 premios. En esta importante gala, Kit Harington (Jon Snow) se refirió sobre el polémico final.

Aunque no lo creas, el actor que interpretó a Jon Snow no ha visto la octava temporada. Durante el backstage de los Premios Emmy, Harington expresó esto:

“Aún no he visto la serie, así que así es como me estoy enfrentando a la controversia. No he visto la temporada final, pero sé lo que nos costó rodar y lo duro que fue, y que todo el mundo puso su amor y esfuerzo”.

Para Kit Harington, la historia que estaban rodando era lo correcto y que “era justa para los personajes porque vivimos con ellos durante diez años. La controversia realmente no nos ha afectado”.

Por otro lado, Peter Dinklage, ganador del Emmy a Mejor Actor en Serie de Drama por su papel de Tyrion Lannister en “Game of Thrones”, reveló que interpretar a los personajes durante mucho tiempo le dejó una marca imborrable.

“He visto a un médico para sacarle de mí a Tyrion. El médico ha dicho que es inútil. Han sido diez años de mi vida. Muchos hemos tenido hijos, muchos éramos niños cuando empezamos y ahora somos unos increíbles adultos como Conleth. Va a ser difícil de olvidar”.