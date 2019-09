Emmy 2019: Chernobyl ganó como mejor serie de edición limitada

Chernobyl, la serie de HBO, se llevó el Emmy 2019 como mejor serie de edición limitada, uno de los galardones más importantes de la noche.

La serie de HBO se convirtió en todo un éxito contando la tragedia que tuvo lugar en una central nuclear rusa. Con sus 4 capítulos, logro ganarse a la audiencia.

‘Chernobyl’ se impuso a ‘Fuga en Dannemora’, ‘Fosse/Verdon’, ‘Heridas Abiertas’ y ‘Así nos ven’. Este año el nivel era impresionante en una categoría y había argumentos de sobra para la victoria de cada una de ellas.

Premios Emmy 2019: Nominados favoritos

Game of thrones, de HBO, es la gran favorita de la noche, además, amenaza con romper récords como la serie más galardonada en una sola ceremonia. Por su parte, Netflixcompite con el drama racial When They See Us, Ozark y la comedia Muñeca Rusa.