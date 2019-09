Animales Fantásticos 3: Eddie Redmayne revela que JK Rowling ya terminó el guión | Harry Potter

El mundo de “Harry Potter” es tan amplio que aún hay muchas historias por contar. Por ejemplo, tenemos la saga de “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”, la cual ha estrenado dos películas y tiene una tercera en proceso.

Tras varios meses de sequía, se han salido algunas noticias sobre "Animales fantásticos y dónde encontrarlos 3″. En esta oportunidad, el actor Eddie Redmayne quien da vida al protagonista New Scamander ha revelado algunos detalles de la tercera entrega.

Durante su paso por el Festival de Cine de Toronto, Redmayne presentó su nuevo trabajo “The Aeronauts” y aprovechó para hablar sobre el proyecto. En declaraciones con Cinemablend, contó que J.K. Rowling está a punto de culminar el libro de “Animales Fantásticos 3”.

“Tenemos intención de comenzar a grabar a principios del próximo año. Aún se está trabajando en el guión. Esto no es nada, ¡literalmente no te he dicho nada!

Estoy intentando contarte esto sin decir nada porque tengo miedo de que me regañen. Pero no, esto está ocurriendo y es realmente emocionante”.

La segunda entrega “Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald” la rompió en la taquilla, por lo que Warner Bros decidió retrasar la fecha de la tercera entrega. Principalmente se iba a estrenar a finales de 2020, sin embargo, ahora será en noviembre de 2021.

Así mismo, el rodaje de “Animales fantásticos 3” iniciará a principios de 2020. El objetivo principal de tantos retrasos es que J.K. Rowling termine el guión. Por el momento habrá que esperar un poco más para ver una película más de la saga “Harry Potter”.