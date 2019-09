My hero academia temporada 4 llegará 12 de octubre a Crunchyroll en Lationamérica | Boku no Hero Academia

¿Cuándo llegará la temporada 4 de My Hero Academia a Lationamérica? Es la gran pregunta que se hacen los fanáticos del anime.

Hace unas semanas se revelaron nuevas imágenes, así como un tráiler de la temporada 4 de My Hero Academia (Boku no Hero Academia), sin embargo, ahora se sabe con exactitud qué día llegará a Lationamérica.

TRÁILER OFICIAL DE MY HERO ACADEMIA TEMPORADA 4

A través de un comunicado de prensa, la plataforma streaming de animes Crunchyroll ha comunicado que la temporada 4 estará disponible desde el 12 de octubre, el mismo día en que empezará a transmitirse en Japón.

Gracias a Crunchyroll, la temporada 4 de My Hero Academia se podrá ver en Lationamérica, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, además de que los usuarios premium en Islandia, Suecia, Noruega, Dinamarca y Países Bajos también podrán disfrutarla.

¿QUÉ PASARÁ EN MY HERO ACADEMIA TEMPORADA 4?

Sin All For One en escena, Shigaraki forma equipo con Overhaul de los yakuza y aspira a conseguir control absoluto del mundo de las sombras. Mientras tanto, Deku acepta un peligroso trabajo a la par que intenta mantenerse a la altura de Mirio, uno de sus superiores y uno de los tres mejores de la Academia.

El anime estrenará una segunda película, My Hero Academia The Movie Heroes: Rising se estrenará el próximo 22 de diciembre en Japón. Por el momento no hay fecha exacta para su llegada a Lationamérica.