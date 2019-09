Emmy 2019: "Game of Thrones" y los premios que podría ganar esta noche

Hoy no es un día cualquiera. Hoy se llevarán a cabo en Los Ángeles, California, una edición más de los Premios Emmy 2019 a lo mejor de la televisión.

Entre la larga lista de categorías, la popular serie de HBO, “Game of Thrones” (“Juego de Tronos”) parte como gran favorita con 32 nominaciones.

PUEDES VER Emmy 2019: lista completa de los nominados a los premios de Televisión

“Game of Thrones” se convirtió en una de las series más populares de la historia y la más ganadora de los Emmy 2019, por lo que, a pesar de tener un final decepcionante, no podía dejar de estar en esta edición.

La serie de HBO podría romper su propio récord y ganar más de 10 galardones como Mejor Serie, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Actor/actriz de reparto, entre otros.

A continuación te detallaremos las nominaciones de “Game of Thrones” a los Premios Emmy 2019.

Mejor actor principal en serie dramática

Kit Harington (“Game Of Thrones”)

Mejor actriz principal en serie dramática

Emilia Clarke (“Game Of Thrones”)

Mejor serie dramática

“Game Of Thrones” (HBO)

Mejor actor de reparto en serie dramática

Nikolaj Coster-Waldau (“Game Of Thrones”)

Peter Dinklage (“Game Of Thrones”)

Alfie Allen (“Game Of Thrones”)

Mejor actriz de reparto de serie dramática

Lena Headey (“Game Of Thrones”)

Gwendoline Christie (“Game Of Thrones”)

Sophie Turner (“Game Of Thrones”)

Maisie Williams (“Game Of Thrones”)

Mejor guión de serie dramática

“Game Of Thrones” (HBO)

Mejor actriz invitada en serie de drama

Carice van Houten (“Game of Thrones”)

Mejor dirección de serie de drama

“The Iron Throne” (David Benioff y D.B. Weiss)

“The Last of the Starks” (David Nutter)

“The long Night” (Miguel Sapochnik)

VER PREMIOS EMMY 2019 DESDE AMÉRICA LATINA

Canal: TNT

La alfombra roja empezó en los siguientes horarios, tras lo cual empezó la ceremonia:

México: 6:00 p.m.

Perú: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.