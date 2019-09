Friends: ¿Los recuerdas? Todos los cameos de la serie [VIDEO]

“Friends” está de aniversario y con sus 10 temporadas al aire, se ganó el éxito y popularidad con sus emocionantes y divertidos capítulos desde el lanzamiento de su primer episodio un 22 de septiembre de 1994. En por ello que recordamos los cameos más curiosos en esta nota.

Brad Pitt

El actor de El Club de la Pelea, "Once Upon a Time" y Ad Astra: Hacia las estrellas fue una de las participaciones especiales más recordadas, ya que en esas fechas salía con la actriz principal de la serie, Jennifer Aniston.

PUEDES VER: Tony Stark crea traje de Iron Man inspirado en el simbionte de Venom

En la temporada 8, capítulo 9, Brad Pitt interpreta a Will Colbert, un amigo de Ross (David Schwimmer), con quien se juntaba en la preparatoria para hablar mal de Rachel Green (Jennifer Aniston).

En el capítulo, Will Colbert se decepciona porque Ross tuvo una hija con Rachel y le dice que rompió el pacto de su club "Odio a Rachel Green".

Charlton Heston

El actor de películas como Ben-Hur y El Planeta de los Simios participó en la temporada 4, capítulo 14, haciendo de él mismo.

En ese capítulo, está en la casa de Joey (Matt LeBlanc) y le interrumpe su baño, supuestamente para darle una paliza. Heston murió el 5 de abril de 2008.

Julia Roberts

La protagonista de películas como "Pretty Woman", Comer, rezar, amar y Erin Brockovich; una mujer audaz, también participó en "Friends". Fue en la temporada 2, capítulo 13, interpretando al personaje Susie Moss.

En el capítulo se encuentra con Chandler (Matthew Perry) quien le quitó su falda en la secundaria y por eso lo llamaban "Susie Braguitas", hasta los 18 años. Esto hace que le quite la ropa a Chandler y lo deje en el baño de hombres sin nada.

Robin Williams y Billy Crystal

Los dos actores se mostraron en la serie de la NBC en la temporada 3, capítulo 24, cuando interpretan a Tomas y Tim. En el capítulo supuestamente se enojan los dos actores en la cafetería de “Central Perk” y salen de ahí enojados.

Ben Stiller

En la misma temporada 3, pero en el capítulo 22 aparece el actor de Zoolander, Una noche en el museo y Una guerra de película interpretando a Tommy. En el episodio se puede ver cómo el actor se desquicia por el pato y el pollo de Joey y Chandler, quien les empieza a gritar y a decir varias palabras. Siendo que su personaje es alguien que se enoja por todo.

Christina Applegate

La actriz que sale en "Dead to me" y "Married With Children" aparece en la temporada 9, capítulo 8 interpretando a Amy Green, hermana de Rachel.

En este capítulo se puede ver cómo Amy vive en una vida donde sus padres le pagan todo lo que quiere y busca a su hermana Rachel para poder tener suerte como ella, pero Rachel y Ross se desesperan en su visita e incluso llega a insultar a la hija de los dos.

George Clooney y Noah Wyle

Los protagnistas de "Gravity" y "The Librarian" participaron en la temporada 1, capítulo 17, como dos doctores, Mitchell y Rosen.

Rachel se lastima el tobillo y quiere que Mónica (Courteney Cox) le preste su seguro para que no le cobren. Ahí los dos doctores llegan y las invitan a cenar. Pero las dos actrices se cambian el nombre y logran confundirlos.

Winona Ryder

La actriz de Beetlejuice y de la serie "Stranger Things" aparece en la temporada 7, capítulo 20, e interpreta a Melissa Warburton.

En el episodio, Rachel y Melissa tratan de recordar su pasado como compañeras de la preparatoria. Pero en aquellos años ocurrió algo que Melissa prefere olvidar: ambas se besaron. Mellisa lo niega todo el espisodio, pero Rachel quiere enseñarle a su amiga Phoebe que sí lo hizo.

Rachel finalmente besa a Melissa y entonces su vieja compañera le confiesa que ha estado enamorada todo este tiempo de ella.

Reese Witherspoon

La famosa actriz de "Legalmente Rubia" y "Juegos sexuales" aparece en la temporada seis, capítulo 13, interpretando a Jill Green, la hermana menor de Rachel y trata de tener un coqueteo con Ross, aunque sabe lo que él significa para Rachel.

Charlie Sheen

El actor de "Two and a Half Men" y "Anger Management" aparece en la temporada 2, capítulo 23, interpretando a Ryan, un novio de Phoebe. Ambos se contagian de varicela, por lo cual tratan de evitar rascarse y se ayudan mutuamente.

Paul Rudd

El actor de "Ant Man" y "Clueless" apareció en la temporada 9, capítulo tres, interpretando a Mike Hannigan. Mike y Phoebe se conocen a causa de una mala cita de Joey. Empiezan a salir, se convierten en novios y terminan casándose. Pero apenas quedaban los últimos 17 capítulos de la serie.

Alec Baldwin

El actor que dio vida a Beetlejuice y "30 Rock" aparece en la temporada ocho, capítulo 18, interpretando el personaje de Parker, novio de Phoebe y empieza a ser molesto para sus amigos.

Sean Penn

El actor de “Milk” y “The Gunman” aparece en la temporada 8, capítulo 6 interpretando a Eric. Este personaje va a una fiesta en donde le da un golpe en el trasero a Phoebe, pensando que es la hermana gemela de Úrsula. Sin embargo, él es su prometido y ella se da cuenta.

Susan Sarandon

Sarandon interpreta a una actriz de nombre Jessica Lockhart. En el capítulo, Joey le da la noticia de que la van a correr del programa, ella se angustia mucho y se aferra a Joey, a quien hasta entonces odiaba.

Gary Oldman

Oldman aparece en la temporada 7, capítulo 24, interpretando a un actor de nombre Richard Crosby. Joey se siente afortunado de trabajar con él, pero el problema es que al inicio se da cuenta de que, al estar grabando, Richard lo salpica de saliva. Eso hace que Joey haga lo mismo.

Bruce Willis

El protagonista de "Duro de matar" y "Red" participó en la temporada 6, capítulo 22 como Paul Stevens, que sale con Rachel. Pero Ross, celoso, trata de encontrar alguna excusa para que ella no lo salga con él.

Danny DeVito

El protagonista de “Matilda” y “Batman regresa” aparece en la temporada 10, capítulo 11 como Roy como un gigoló que trata de bailar con Phoebe, pero no logra seducirla.