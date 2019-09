Emmy 2019: ¡Netflix no se queda atrás! Estas son todas sus nominaciones

Aunque HBO tiene a dos grandes series como Game of Thrones y Chernobyl entre los más destacados con 32 y 19 nominaciones respectivamente, Netflix no se queda atrás, pues recibió un total de 118 nombramientos para los premios Emmy 2019.

Una de las producciones que hace frente de la popular plataforma de streaming es “Ozark”, drama que protagonizan los esposos Jason Bateman y Laura Linne, que son obligados a lavar dinero de un cartel. Hasta el momento cuenta con os temporadas y 20 episodios.

En cuanto a las películas de animación, la más aplaudida es “Bojack Horseman”, que presenta a un caballo (Will Arnett), cuyos problemas personales y emocionales se revelan en cada capítulo y deberá superarlos.

Las nominaciones de Netflix en los premios Emmy 2019

Mejor dirección en serie de drama

“Ozark”

Mejor dirección en serie limitada, película o especial dramático

“When They See Us”

Mejor actor principal en serie cómica

Michael Douglas - “The Kominsky Method”.

Mejor actor principal en serie dramática

Jason Bateman - “Ozark”.

Mejor actor principal en serie limitada o película

Jharrel Jerome - “When They See Us”

Mejor actriz principal en serie cómica

Christina Applegate - “Dead to me”

Mejor actriz principal en serie cómica

Natasha Lyone - “Russian Doll”

Mejor actriz principal en serie dramática

Robin Wright - “House of Cards”.

Mejor actriz principal en serie dramática

Laura Linney - “Ozark”.

Mejor actriz principal en serie limitada o película

Aunjanue Ellis - “When They See Us”

Mejor actriz principal en serie limitada o película

Niecy Nash Ellis - “When They See Us”

Mejor actor de reparto en serie cómica

Alan Arkin - “The Kominsky Method”.

Mejor actor de reparto en serie dramática

Michael Kelly - “House of Cards”.

Mejor actor de reparto en serie limitada o película

Asante Blackk - “When They See Us”

Mejor actor de reparto en serie limitada o película

John Leguizamo - “When They See Us”

Mejor actor de reparto en serie limitada o película

Michael K. Williams - “When They See Us”

Mejor actriz de reparto en serie cómica

Betty Gilpin - “GLOW”.

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Julia Garner - “Ozark”

Mejor actriz de reparto en serie limitada o película

Marsha Stephanie - “When They See Us”.

Mejor actriz de reparto en serie limitada o película

Vera Farmiga -“When They See Us”.

Mejor serie cómica

“Russian Doll”

Mejor serie dramática

“Bodyguard”

Mejor serie dramática

“Ozark”

Mejor serie limitada

“When They See Us”.

Mejor película de TV

“Bandersnatch: Black Mirror”

Mejor documental o especial de no ficción

“FYRE: The Greatest Party That Never Happened”

Mejor guion de serie cómica

“Russian Doll: Nothing In This World Is Easy”

Mejor guion de serie cómica

“Russian Doll: A Warm Body”

Mejor guion de serie dramática

“Bodyguard”

Mejor guion de serie limitada

“When They See Us”