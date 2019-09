Wolverine: Marvel quiere de vuelta a Hugh Jackman y fans hablan de posible ingreso al UCM

Existen varias preguntas sobre cómo Marvel hará el ingreso de los X-Men al Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, uno de los más importantes es ¿cómo van a manejar Wolverine ?

El miembro más icónico del equipo de mutantes ha tenido un paso importante en el cine, por lo que sería una de las historias más esperadas de la franquicia. Si bien poco se sabe de un futuro proyecto, más de un fan quiere saber si Hugh Jackman seguirá o no como James Logan. ¿Marvel logrará retenerlo?

De acuerdo a un reporte de We Got this Covered, Jackman sigue siendo la primera opción de Marvel para interpretar una vez más a Wolverine. Si bien el intérprete australiano ya ha mencionado en repetidas ocasiones que no está interesado en el papel, la empresa quiere dejar la puerta abierta a la posibilidad de cualquier manera.

El rumor en torno a Jackman repitiendo su papel está vinculado a la información que se dio tiempo atrás sobre el proyecto Wolverine vs. Hulk, película que podría estar en los planes de Marvel.

Al no ser una información confirmada, We Got this Covered sí recoge las impresiones de Hugh Jackman que en el pasado afirmó que “soñaba” con luchar contra Hulk en la pantalla grande e incluso admitió que la noticia de que Marvel obtuvo los derechos de los X-Men lo hizo reflexionar. Eso sí, sigue firme en su decisión de no volver a sacar las garras de adamantium, ni siquiera para un crossover con Deadpool. ¿Un cameo?

La web indica que Marvel está buscando tener a Jackman sea como sea dentro del UCM, incluso si el actor ya no quiere ser Wolverine, la compañía estaría pensando en darle otro papel icónico de cómic, como Doctor Doom.