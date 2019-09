The Umbrella Academy: revelan imágenes del rodaje de la segunda temporada [FOTOS]

“The Umbrella Academy” no tuvo que esperar mucho tiempo para volverse en una de las series favoritas de Netflix, basado en el cómic del mismo nombre cuyo autor es Gerard Way, entretuvo a todos con su peculiar propuesta de niños superhéroes que fueron adoptados por un anciano millonario.

La primera entrega terminó dejando más dudas que respuestas y en el momento más emocionante de todo el programa, cuando los integrantes de la academia deciden huir a otro lugar para salvarse de la destrucción de su planeta a causa de Vanya.

Pero una buena noticia llegó para los fanáticos, con la confirmación de la temporada 2 y según recientes fotografías subidas a facebook, ya se habría empezado con el rodaje y se puede ver a los miembros del elenco principal muy bien caracterizados para darlo todo en escena.

The Umbrella Academy - Teaser temporada 2

Aunque la segunda entrega de “The Umbrella Academy” no tiene una fecha de estreno fija, el elenco anterior estaría disponible, como Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher y Justin H.Min como protagonistas y continuarán la historia desde que se quedó.