Robert Pattinson podría incorporarse en el reboot de ‘La Liga de la Justicia’

A pesar que las nuevas adaptaciones de Batman y Superman no tuvieran el éxito esperado, a diferencia de otros personajes de DC como Wonder Woman, Aquaman o Shazam, la cadena podría brindar una nueva oportunidad para incluir al murciélago de Robert Pattinson en la “Liga de la Justicia”.

Recientemente We Got This Covered informó que Warner Bros. estaría planeando que el actor regrese en una nueva versión para la esperada cinta, además el medio confirmó que la estrella de Crepúsculo, habría firmado para aparecer al menos en tres películas más del caballero de la noche.

Batman - Christian Bale

Luego de afirmarse que Pattinson abandonará su papel en solitario para incorporarse al grupo de héroes, la duda se genera con el destino de los demás personajes que sí tuvieron éxito. Todo parece indicar que la idea de la cadena es crear dos universos a la vez, con Wonder Woman de Gal Gadot y Aquaman de Jason Momoa, el otro sería con Batman.

El segundo supuesto, es que la película de Flash, que ha sido confirmado como próximo proyecto de Muschietti, se ha visto afectada en sus líneas temporales, dejando al estudio la libertad para incluir o quitar personajes como desee y así crear de nuevo una continuidad única.