My Hero Academia: Lanzan nuevo póster promocional para película

Este año 2019 cerrará con una excelente película, ya que My Hero Academia tiene planeado lanzar su segundo film en el mes de diciembre. Su nueva entrega llevará por título “My Hero Academia: Heroes Rising”. Miles de fanáticos ya están a la espera de su estreno, porqué se ha confirmado un dato interesante, resulta que será la primera vez en pantalla que se vea a Deku y sus compañeros luchar contra un villano poderoso, pero esta vez sin la ayuda de All Might, tal como se vio en su primera cinta “Two Heroes”.

Con motivo de destacar el hecho que en esta oportunidad los jóvenes héroes lucharán solos, a través de la cuenta oficial de Twitter de la película, se ha compartido una nueva imagen promocional para ‘Heroes Rising’, en la que se puede ver a Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo y Todoroki Shoto en sus versiones infantiles, con aquella mirada de ilusión que aspira a ser como su más grande ídolo.

Esta nueva promoción se ha lanzado para recordar a todos los fanáticos que la pre-venta de boletos en Japón estará disponible a partir de octubre, además que todos aquellos que adquieran uno se harán acreedores a un ‘file’ de su personaje favorito. Un detalle importante, es que a diferencia de en promociones anteriores, es la primera en la que se muestra al personaje de Todoroki, lo cual hace pensar que este también tendrá protagonismo al lado de Deku y Bakugo.

My Hero Academia

My Hero Academia: Heroes Rising está programado para estrenarse en diciembre de este año en Japón, pero en este momento no hay noticias sobre su lanzamiento a otros países. La película tiene la siguiente sinopsis: “¡Una historia imperdible, llena de pasión! ¡En esta película, Deku, Bakugo, Ochaco, Todoroki y todos los demás miembros de la Clase A aparecerán! Aunque All Might fue admirado en todo el mundo, tuvo que renunciar a su papel de héroe y como el Símbolo de la Paz. Debido a esto, una fuerza oscura que se movía detrás de escena, un villano llamado Nine que puede ser considerado el mejor villano hasta ahora, aparece".