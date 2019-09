Joker: Joaquin Phoenix abandona entrevista por impertinente pregunta

Todos los fanáticos esperan ansiosos el estreno de Joker, que relatará cómo el personaje interpretado por el gran Joaquin Phoenix, se convierte en el villano más característico del Universo DC.

Sin embargo, con los buenos comentarios, también llegaron las críticas sobre si la película podría influenciar negativamente en las personas que tal vez imiten el comportamiento del Guasón.

Joker - Tráiler

Así sucedió durante una entrevista de Phoenix con The Telegraph, donde le preguntaron si “está preocupado por si la película podría acabar provocando o inspirando a la gente sobre la que trata con trágicos resultados”.

El actor se limitó a quedarse callado, para luego pararse y retirarse del lugar. La reacción sorprendió a todos y aunque nadie se lo esperó, tuvo más que razones suficientes para lo que hizo.

La insistencia de ciertos medios acerca de posibles imitadores del Joker causó molestia en la estrella, pero luego de una hora regresó después de que el responsable de presa de Warner Bros. le insistiera para que vuelva.

Phoenix mencionó que no se le había pasado por la cabeza que su personaje pueda causar tal impacto en los fanáticos y que no encontraba una respuesta inteligente para esa pregunta. A pesar de todo se espera que el éxito de la película no se vea afectada por las anticipadas acusaciones.