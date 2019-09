Vida, obra y muerte de Javier Heraud

El próximo jueves llega a los cines La pasión de Javier, cinta de Eduardo Guillot (Caiga quien caiga) que narra y reflexiona sobre los últimos años de la vida del poeta y guerrillero peruano Javier Heraud.

Protagonizada por Stefano Tosso, el director señala que, por cosas del destino, la presencia de poeta peruano que murió asesinado a los 21 años en 1963, ha cobrado vigencia este año. “Se ha presentado un documental (El viaje de Javier Heraud, de Javier Corcuera) y creo que se inaugura también una muestra”, dijo ayer tras presentar el filme a la prensa.

Cuando se le preguntó si la idea era presentar a un Javier héroe, dijo: “Javier es una figura mítica... Puede ser un juego de Javier que este año se hable mucho de él, que haya aparecido después de tantos años, pero creo que también es interesante verlo de una perspectiva de lo que está sucediendo ahorita en el Perú”, indicó el realizador, quien dijo que no juzgaría el accionar del poeta como guerrillero.

“Hay que desligar a un joven de esos años con un sueño romántico de cambiar ese país también de esos tiempos y ver que han pasado 60 años y tenemos un tema muy complicado en la política nacional”, indicó para agregar que “Javier es una figura limpia, no voy a juzgar qué pasó con él en terminos si hizo lo correcto o no, pero puedo decir que es un chico que tuvo una consecuencia y que esta película de alguna manera te demuestra el amor que tuvo hacia el Perú”.

El protagonista, Stefano Tosso, señala que, si algo tuviera que elegir de la personalidad del vate peruano sería, sin duda, su determinación. “Me llevo su determinación, en ese tiempo que se tomaba una decisión, sopesando los pros y contra y las consecuencias que tendrían. Creo que soy bastante más ambiguo a la hora de ejecutar y decidir. Entonces, si pudiera llevarme algo de él sería su determinación”.

El actor recuerda que para asumir su rol como Heraud tuvo varias etapas. “La primera fue saber todo de su vida, todo muy académico. Leer el libro de su hermana Cecilia que habla mucho de Javier niño y adolescente. Eso, como actor, me dio mucho norte, por dónde debía ir, saber cómo fue su crianza. Cuando conocí a Cecilia fue increíble. Yo salía de una locación y tropecé, pero me levanté muy digno. Ella me vio y me dijo que Javier era igual, un poco torpe, que se caía. Yo le respondí que, por lo menos, nos parecíamos en algo”, dijo Tosso provocando carcajadas.

Además, reveló que para la construcción del personaje le ayudó empezar a escribir poesía “claro, rudimentaria, rústica, de prosa libre, pero me dio un entendimiento diferente de cómo funcionaba, tal vez, el proceso mental de Javier y cómo su arma más grande era la poesía. Bastaba leerlo un rato y te dabas cuenta qué pasaba en su mente, en su corazón. Creo que la poesía me ayudó a conectarme con su sensibilidad y después confiar en Eduardo”.

Claves

Elenco. Lucho Cáceres, Sofía Rocha, Vania Accinelli, Ana María Estrada, Fiorella Pennano, Gabriel Gonzales, Óscar Yépez, Sebastián Monteghirfo, entre otros.

Locaciones. París y la selva peruana.

“No voy a juzgar qué pasó con Javier en términos si hizo lo correcto o no”. Eduardo Guillot, director.